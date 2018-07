Rekapitulasi Pilkada Pangkalpinang 2018 Selesai, Ini Rincian Suara Setiap Paslon

Laporan Wartawan Bangkapos, Yudha Palistian

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara dalam Pilkada Pangkalpinang telah dilakukan selama tiga hari yaitu Jumat(29/6) hingga Minggu (1/7) di Tujuh Kecamatan yakni, Girimaya, Pangkalbalam, Gabek, Gerunggang, Tamansari, Bukitintan dan Rangkui.

Dari rapat pleno tersebut, enam kecamatan menyatakan pasangan molen-sopian unggul yakni di Pangkalbalam, Gabek, Girimaya, Taman sari, Buki intan dan rangkui sedangkan di kecamatan gerunggang menyatakan udin-edison unggul dalam perolehan suara.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkalpinang,M yusuf, mengatakan Rapat Pleno ditingkat kecamatan dilakukan pada tanggal 28, 29, dan 30 juni ini. Kemudian dilanjutkan dengan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU pada 5, 6, dan 7 juli mendatang.

Rincian Perolehan Suara Di tujuh Kecamatan

(*) Kecamatan Girimaya, Pasangan Molen Sopian Unggul.

No urut 1 ( Rinaldi - Sarjulianto) : 783 Suara.

No urut 2 (Saparudin -Edison) : 1871 Suara

No urut 3 (Molen - Sopian) : 3364 suara

No urut 4 ( Endang Kusumawati - Ismiryadi) : 1081 suara.

---

Jumlah seluruh suara sah : 7089 suara.

Jumlah suara tidak sah : 271 suara.

(*) Kecamatan Pangkalbalam, Pasangan Molen- Sopian Unggul.

No urut 1 ( Rinaldi - Sarjulianto) : 741 Suara.

No urut 2 (Saparudin -Edison) : 2553 Suara

No urut 3 (Molen - Sopian) : 3378 suara

No urut 4 ( Endang Kusumawati - Ismiryadi) : 1627 suara.

---

Jumlah seluruh suara sah : 8506 suara.

Jumlah suara tidak sah : 269 suara.

(*) Kecamatan Gabek, Pasangan Molen –Sopian Unggul.