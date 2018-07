Rekapitulasi Suara Selesai, Pasangan Molen-Sopian Raih Suara Terbanyak di Kecamatan Rangkui

Laporan Wartawan Bangkapos, Yudha Palistian

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Rapat pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pilwako Pangkalpinang sedang berlangsung, khususnya di Kecamatan Rangkui yang menyatakan delapan kelurahan di kecamatan tersebut pasangan molen- sopian lebih unggul, Minggu (1/7).

Ketua Pengawas Pemilu Kecamatan (PPK) Kecamatan rangkui, Nooradni mengatakan pasangan molen - sopian unggul di kecamatan rangkui, dengan total 69 TPS, yang terdiri dari delapan kelurahan yakni kelurahan asam, bintang, keramat, masjid jamik, melintang, parit lalang, pintu air dan gajah mada.

Berikut rincian rekapitulasi perhitungan Kecamatan Rangkui:

No urut 1 ( Rinaldi - Sarjulianto) : 1165 Suara.

No urut 2 (Saparudin -Edison) : 4619 Suara

No urut 3 (Molen - Sopian) : 5705 suara

No urut 4 ( Endang Kusumawati - Ismiryadi) : 2180 suara.

---

Jumlah seluruh suara sah : 13.669 suara.

Jumlah suara tidak sah : 454 suara.

Total : 14.123 suara