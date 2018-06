Sudah Tampil Maksimal, Syahrini Malah Dibilang Mirip Soimah, Ini Fotonya

BANGKAPOS.COM - Penampilan Syahrini selalu saja menjadi bahan perbincangan netizen.

Perempuan kelahiran Bogor ini kerap menggunakan fashion unik ataupun jargon-jargon anti mainstream.

Hal yang sama juga terlihat dalam unggahan Instagram saat menghadiri gala premiere film perdana Syahrini, Bodyguard Ugal-ugalan.

Syahrini mempromosikan film tersebut di di CGV Blitz Grand Indonesia, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (29/6/2018).

Ia memilih mengenakan baju dengan model jumpsuit yang pas body berwarna hitam blink-blink.

Pelantun lagu 'Sesuatu' itu terlihat dengan gaya rambut bob layaknya Ratu Cleopatra dari Mesir.

Sabtu (30/6/2018), Syahrini mengunggah momen tersebut di akun Instagramnya.

"FROM THE GALA PREMIERE OF MY MOVIE •

...

Udah Ga Sabar Menunggu Tgl 5 July 2018,

Pemutaran Serentak Seluruh Indonesia Film Komedi Incesss,

“ Bodyguard Ugal Ugalan “ @filmugalugalan

Alhamdulilah Tadi Malam Sukses Di Gala Premiere,