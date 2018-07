Tak Banyak Tahu, ini Kebiasaan Wajib Via Vallen Sebelum Naik Panggung

BANGKAPOS.COM - Penyanyi dangdut Via Vallen mengungkapkan kebiasaannya sebelum tampil bernyanyi di atas panggung.

Agar tak tertekan saat menyanyi, Via Vallen biasanya menghubungi kedua orang tuanya untuk meminta doa restu terlebih dahulu.

Hal itu dikatakan Via Vallen saat ditemui grid.id di studio TVRI kawasan Senayan Jakarta Pusat Sabtu, (30/6/2018).

Baca: Berumur Panjang dan Jadi Orang Tertua di Dunia, Wanita Ini Malah Sedih Sebut Sebuah Hukuman

"Berdoa biasanya tuh Via nge-chat mama papa, Via bilang ini mau perform Minta doanya doain ya semoga lancar, terus sebelum perform itu ya Via biasanya berdoa," ujar Via Vallen.

Hal serupa juga ia lakukan saat pertama kalinya tampil membawakan theme song Asian games 2018 pada konser Meraih Bintang di studio TVRI.

Setelah berdoa dan meminta restu orang tua, Via mengaku tak ada sedikitpun kesulitan.

Baca: 4 Fakta Pernikahan Caisar YKS dari Mas Kawin hingga Postingan IG sang Mantan

Apalagi, lagu Meraih Bintang yang dinyanyikannya merupakan lagu dengan nada yang mudah dihafal.

"Enggak sih enggak ada kesulitan yang berarti di lagu ini, karena lagu ini easy listening banget gampang banget buat dihafalin jadi sekali aja," tutur Via Vallen.

Baca: Menguak Sisi Gelap Daerah Terparah di Amerika, Dipenuhi PSK Muda hingga Pecandu

Tapi tak pungkiri, masih ada sedikit kecemasan yang dirasakan Via saat hendak menyanyikan lagu Meraih Bintang.

Sebab, ini merupakan pengalaman pertamanya mendapat kepercayaan sebagai penyanyi lagu pengiring Asian Games.

Baca: Jessica Iskandar Mengaku Pernah Berfantasi Tentang Pria, hingga Ashanty Kaget Tahu Jawabannya

"Ya tadi pertama pasang iya tentu Via tertekan pasti karena kan ini juga pertama buat Via."

"Dan lagu ini buat jadi official theme song-nya, ya Via excited lah senang banget yang pasti sama udah nggak ada kata-kata lain," pungkasnya.(*)

(Grid.ID, Lalu Hendri Bagus)