Hasil Penelitian, Inilah Tempat Terdingin di Bumi Suhu Hingga Minus 100 Derajat Celcius

BANGKAPOS.COM - Para ilmuwan sebelumnya sudah mengetahui jika suhu terendah yang pernah diukur di Bumi berada di wilayah dataran tinggi beku di timur Antartika, dekat Kutub Selatan.

Namun, baru-baru ini mereka menemukan fakta baru.

Suhu di wilayah itu bisa turun lebih rendah daripada yang pernah diukur sebelumnya.



Analisis baru menunjukkan, suhu turun hampir minus 100 derajat Celsius.

Para ilmuwan menduga, ini mungkin merupakan titik terdingin yang ada di Bumi.

Sebagai informasi, analisis data satelit tahun 2013 menunjukkan suhu di dataran tinggi Antartika Timur adalah minus 93 derajat Celsius.

"Ini merupakan tempat di mana Bumi begitu dekat dengan batasnya. Hampir seperti berada di planet lain," kata Ted Scambos, peneliti di the National Snow and Ice Data Center di University of Colorado, Boulder, diwartakan National Geographic, Rabu (27/6/2018).

Para ahli menganalisis data satelit selama musim dingin panjang di kutub untuk mengetahui berapa suhu pasti di daerah tersebut.

Ini merupakan satu-satunya cara yang bisa dilakukan.

Sebab, tidak ada stasiun cuaca apapun yang ada di sana dan tak ada orang yang dapat memeriksa suhu Antartika di tengah musim dingin secara langsung.

Sementara saat satelit melintas di atas Antartika, ia dapat mencatat suhu di permukaan es.