Ini Postingan Terakhir Komedian Reza Bukan di Instagram Sebelum Diciduk Polisi

BANGKAPOS.COM - Dikabarkan Presenter kocak Reza Bukan ditangkap polisi dengan terkait dugaan penggunaan Narkoba.

Meski berita kini sudah tersebar banyak yang menyayangkan dan tidak menyangka bila presenter bertubuh tambun ini menggunakan obat-obat terlarang,

Bahkan Sahabat Farid Aja ini menggunakan Narkoba sudah sejak lama yakni semenjak tahun 2014.



Melalui sosial media pribadinya pribadinya Reza terlihat bahagia bersama keluarga kecilnya.

Bahkan postingan terakhir Reza Bukan di akun instagram pribadinya terlihat baik-baik saja.

@rezbuk

#rezabukan #rzbkn #rzbkndotcom #djs #emcee #GodisGood #djakartabrothers #1945mf #alwayssmile #neversurrender #brotherhood #boyswillbeboys #kei #mika

Pada postingan tersebut reza mengabadikan momen kedua putranya yang tengah bermain dengan senangnya.

Pada keterangan caption ia juga menuliskan sebuah kalimat :

"You are always makes us proud. Stay support and love each other until the end of your path"

Tentu saja postingan tersebut diramaikan komentar netizen.