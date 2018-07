Prestasinya Dan Dandanannya, IniTransformasi Agnes Monica Dari Kecil Hingga Sekarang

BANGKAPOS.COM - Siapa yang enggak kenal Agnez Mo?

Dulu kita mengenalnya dengan nama Agnes Monica. Ia menjadi penyanyi cilik di era tahun 90an.

Perempuan kelahiran tahun 1986 ini pun enggak hanya jago nyanyi tetapi punya segudang talenta lainnya yang menginspirasi kita dan bisa dijadiin role model karena prestasinya yang gemilang.



Intip yuk transformasi Agnez Mo ini saat dia masih kecil hingga sekarang dengan sederet prestasi yang diraihnya!

1. Sewaktu kecil memang Agnes terlihat menggemaskan, ya!

Agnes Monica waktuk kecil

2. Tahun 1992 Agnes Monica menjadi penyanyi cilik dengan merilis album Si Meong. Waktu itu dia berusia sekitar 6 tahun. Kira-kira ada yang masih ingat generasi 90an?

3. Enggak cuma nyanyi tetapi dulu pernah menjadi pembawa acara Tralala Trilili, lho!

Agnes Monica ()

Baca: Deddy Corbuzier Bobol DM Akun Gosip yang Sebar Fotonya dan Sabrina Chairunnisa

4. Tahun 2001, Agnes membuktikan bakat aktingnya lewat sinetron Pernikahan Dini. Ia beradu akting dengan Sahrul Gunawan. Sinetron ini semakin bikin namanya naik daun.

Sinetron Pernikahan Dini

5. Tahun 2003, Agnes merilis album pertamanya dengan judul And The Story Goes dengan lagu andalan Bilang Saja.

Baca: Ini Cara Mudah Dapatkan Kuota Internet Super Murah Telkomsel, Cobain!

Agnes mendapatkan banyak penghargaan di Anugerah Musik Indonesia di tahun 2004, diusianya yang ke-18 tahun.