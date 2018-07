SSB Dalil Juara Liga Muda U11 Fopssi Babel

Laporan Wartawan Bangka Pos, Fery Laskari

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Tim Sekolah Sepakbola (SSB) Desa Dalil Kecamatan Bakam Bangka, unggul. SSB ini menjadi Juara Liga Muda U11 Forum Pembina Sekolah Sepakbola Indonesia (Fopssi) Babel, 2018, Senin (2/7/2018).

Achmad Suherman, Ketua Penyelenggara FOPSSI Babel kepada Bangka Pos Groups, Senin (2/7/2018) menyatakan, SSB Dalil menang setelah menumbangkan SSB lainnya di Babel.

"Yaitu pada pertandingan sejak 1 Juli 2018 hingga 2 Juli 2018 di Stadion OROM Sungailiat," katanya.

Diakui Suherman, pada beberapa kali pertandingan, Tim SSB Dalil tak terkalahkan. Sejumlah gol disarangkan para pemain muda tim ini di jaring lawan. Pertandingan terakhir, Senin (2/6/2018) saat SSB Dalil mengalahkan SSB Pondasi Baturusa Merawang Bangka.

"Ini festival, pertandingan dari pagi sampai sore bertanding, diikuti 30 tim. Waktu pertandingan cuma sepuluh menit. Skor pertandingan Dalil vs Pondasi 2 - 1, Dalil vs Berdikari Babar 1 -0, Pondasi vs Berdikari 0-0. Sedangkan babak final ini sistem setengah kompetisi, dan SSB Dalil dapat nilai sempurna 6, sebagai juara 1," jelasnya.

Sedangkan juara kedua diraih SSB Pondasi Baturusa dan Juara 3 SSB Berdikari Bukitterak Simpang Teritip Bangka Barat (Babar). Pada kesempatan yang sama. Suherman mengimbau agar anak-anak rajin latihan karena kejuaraan sepakbola berjenjang.

"Yaitu dari usia sebelas tahun (U11) hingga Liga U21 mahasiswa. Harapan kami mendapat dukungan pemerintah dan organisasi sepakbola dan para pengusaha peduli pembinaan olahraga," katanya.