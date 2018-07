Belgia Tantang Brasil Berebut Tiket Semifinal, Inilah Kesempatan Terakhir Si Generasi Emas

BANGKAPOS.COM - Belgia menang dramatis 3-2 kontra Jepang pada babak 16 Piala Dunia 2018, Senin (2/7/2018).

Laporan Firzie A. Idris dan Herka Yanis Pangaribowo dari Moskow, Rusia

Eden Hazard cs lolos ke perempat final setelah mengejar ketertinggalan gol kontra Jepang.

Kini, timnas Belgia akan menghadapi timnas Brasil untuk memperebutkan tempat di semifinal.

Beberapa waktu lalu, BolaSport.com sempat berbicara dengan jurnalis senior Belgia, Peter Frans T'Kint dari Sport Voetbal Magazine tentang tim Setan Merah di turnamen kali ini.

Baginya, petualangan Piala Dunia 2018 merupakan kesempatan terahir generasi emas mereka.

"Now or never bagi mereka," ujar Peter kepada BolaSport.com.

"Kebanyakan, terutama para pemain bertahan, Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Moussa Dembele, Marouanne Fellaini telah lebih dari satu dekade di timnas," lanjutnya.

Ia mengatakan bahwa para pemain tadi telah memulai karier di timnas pada usia sangat muda karena ketika itu timnas Setan Merah kekurangan talenta.

Mereka pun membuktikan diri di Olimpiade Beijing 2008.