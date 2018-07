Kajari Basel Pukau Tamu Undangan HUT dan Syukuran Bhayangkara ke 72

Laporan Wartawan Bangka Pos Anthoni Ramli

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan Safrianto Zuriat Putra, pukau tamu undangan yang hadir dalam syukuran dan Halal Bihalal HUT Bhayangkara ke 72 di aula Wira Pratama Polres Bangka Selatan, Selasa (3/7/2018)

Safrianto mampu memukau dan mencairkan suasana dengan menyumbangkan satu tembang lagu hits group band Ungu berjudul " Dirimu Satu ". Tembang hits group band papan atas tersebut dipersembahkan Safrianto disela-sela prosesi ramah tamah tamu undangan.

Sontak tatapan dan pandangan ratusan tamu undangan yang hadir tertuju kepada orang nomor satu di instansi Kejaksaan Negeri (Kejari) Basel tersebut. Sesekali tamu undangan terdengar menyerukan sorak sorai disertai tepuk tangan.

Suasana dan prosesi ramah tamah semakin semarak dengan iringan band akustik personil Kedai Penikmat Kopi (KPK) Toboali Bangka Selatan.

" Ayo semua tangan keatas. Cintai aku dengan hatimu, seperti aku mencintaimu. sayangi aku dengan kasihmu, seperti aku menyayangi mu. I will be the last for you, and you will be the last for me," cetus Safrianto melantunkan lirik demi lirik lagu yang dinyanyikan, Selasa (3/7/2018).(*)