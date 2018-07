Ini Perbedaan Pendaftaran Legislatif 2019 Menurut KPU Babar

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nordin

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat (Babar) Pardi menjelaskan, banyak perbedaan persyaratan pendaftaran calon legislatif 2019 dibandingkan 2014.

Diantaranya adalah jumlah partai yang semakin bertambah, 2014 hanya 12 sedangkan 2019 berjumlah 16 partai.

Kemudian penggunaan internet untuk mengurus berkas.

Lalu peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) No. 20 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota terkait tidak boleh pencalonan karena kausus korupsi, pedopilia dan bandar narkoba.

"Ada beberapa kriteria dan perbedaan terkait masalah pencalonan di 2019 nanti. Kalau kita berkaca pada pemilihan sebelumnya itu memang berbeda misalnya pada PKPU No. 20 terkait tidak boleh pencalonan karena kasus korupsi, pedopilia dan bandar narkoba. Dulu belum ada sistem pencalonan seperti sekarang by sistem by online yang dilakukan sekarang," lanjutnya.

Menurutnya, perbedaan ini menjadi lebih memacu para bakal calon legislatif yang ingin mencalonkan dirinya. Terbukti mereka tidak mempermasalahkannya.(*)