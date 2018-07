Wanita Ini Syok Temukan Pembantu Diam-diam Lakukan Hal Tak Terduga di Atas Meja Makan

BANGKAPOS.COM - Selebgram Jovanzka pemilik akun @annabelle_josephine tengah ramai menjadi perbincangan.

Hal ini lantaran tulisan di Instagram Story-nya yang membahas tentang pemecatan Asisten Rumah Tangga (ART).

Postingannya viral hingga menjadi sorotan di berbagai media sosial, mulai Twitter hingga Instagram.

Yang menjadikan postingan ini heboh adalah alasan Jovanzka untuk memecat ART-nya.

Si ART yang baru bekerja selama 6 hari dipecat gara-gara duduk di kursi meja makannya.

"I sent my maid back to yayasan, baru kerja 6 hari aku pulangin, why?

Karena malam hari aku mendapati dia duduk di kursi meja makan aku sambil main hp," tulisnya.

Ia pun secara rinci menceritakan kronologi kejadiannya.

"Ceritanya aku lagi habis mandi jemur handuk ke luar, biasa aku jemur di kamar tp entah kenapa kog hari itu aku jemur di luar.

Pas negok siapa tu lampu udah mati duduk di meja makan gw???

Abis jemur handuk, aku deketin, doi lagi main hp sambil cekikikan baca chat ama temen2nya.

Padahal aku udah depan meja, aku speechless bengong bbrp detik kaya gatau mesti ngapain gatau mesti ngomong darimana.

Me: 'Mbaa?! Ngapain?'

(Harusnya udah sadar ya diginiin karena nadaku udah keras, tp muka masih berusaha datar.