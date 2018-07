Jadi Pacar Mandra Dalam Sinetron Si Doel Anak Sekolahan, Begini Keadaan Munaroh Sekarang

BANGKAPOS.COM--Bicara salah satu sinetron legendaris di Indonesia, 'Si Doel Anak Sekolahan' harus masuk daftar sinetron terbaik dan bermutu.

Alur cerita yang simpel dengan mengangkat permasalahan sehari-hari kehidupan sosial masyarakat membuat sinetron ini tak lekang dimakan zaman.

Terlebih Si Doel Anak Sekolahan ialah sinetron pioner yang ditayangkan pertama kali oleh televisi RCTI pada tahun 1994.

Meskipun sinetron ini sudah tamat lebih dari satu dekade lalu, tapi masih banyak yang ingin menikmatinya.

Terbukti belakangan ini RCTI menayangkan ulang sinetron Si Doel Anak Sekolahan.

Berita baiknya, Si Doel Anak Sekolahan yang dibintangi oleh Rano Karno, Benyamin Sueb, Maudy Koesnaedi, Basuki, Cornelia Agatha, Aminah Cendraksih dan Mandra ini akan ada versi filmnya yang akan tayang di bioskop.

Sebelum Si Doel versi film ini tayang masih ingatkah anda dengan Munaroh?

Ya, selain kisah cinta antara Si Doel dengan Sarah atau Zainab, kisah cinta antara Mandra dan Munaroh sempat menarik perhatian penonton kala itu.

Dalam skenario, Mandra amat cinta mati dengan Munaroh yang diperankan oleh Maryati Tohir itu.

Namun akhirnya Munaroh malah menikah dengan lelaki yang dijodohkan oleh bapak ibunya.

Setelah sinetron Si Doel Anak Sekolahan tamat, Maryati kini masih eksis sebagai seniman.

Penampilannya semakin cantik meski sudah berumur.

Ia kerap mengunggah foto-foto kegiatan sehari-harinya di akun instagramnya.

Bahkan saat press conference Si Doel The Movie beberapa waktu lalu Maryati 'Munaroh' menyempatkan berfoto dengan pemain lainnya.

