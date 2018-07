Ani Yudhoyono Ulang Tahun ke-66, Begini Ucapan Selamat dari Para Menantu

BANGKAPOS.COM - Mantan Ibu Negara, Ani Yudhoyono, merayakan ulang tahunnya hari ini Jumat (6/7/2018).

Lahir pada 6 Juli 1952, Ani genap berusia 66 tahun.



Hari spesial Ani ini tentu saja turut diperingati oleh orang-orang terdekatnya, termasuk oleh kedua menantu cantiknya.

Annisa Pohan dan Aliya Rajasa ikut berbahagia merayakan ulang tahun sang ibu mertua.

Kedua menantu Ani ini kompak mengunggah ucapan selamat melalui akun Instagram mereka.

Annisa mengunggah fotonya bersama Ani.

Keduanya tampil kompak menggunakan outer bernuansa hitam.

Mereka tersenyum cantik ke arah kamera.

Bersama dengan foto itu, Annisa menuliskan ucapan menyentuh pada Ani.

"I would like to give my best wishes on this special day for a special someone who is the source of inspiration and guiding light for the entire family.