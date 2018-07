Curiga Ardi Bakrie Bertingkah Genit, Lihat Reaksi Putri Nia Ramadhani, tak Disangka!

BANGKAPOS.COM - Aksi Nia Ramadhani dan Ardie Bakrie yang kerap liburan ke luar negeri selalu menarik perhatian.

Nia kerap membagikan keasikan liburan mereka di sosial medianya.

Salah satunya lewat postingan Instagram dan juga instastory-nya.

Baca: Ditanya soal TGB Dukung Jokowi, Ustad Abdul Somad Hanya Jawab Dua Kata Tapi Menohok

Tentu banyak hal menyenangkan yang dialami oleh keluarga Nia dan Ardie Bakrie.



Salah satunya yang baru saja diunggah Nia lewat instagram storynya.

Dalam video tersebut, Nia nampak mengambil gambar putri pertamanya, Mikhayla Zalindra Bakrie.

Mikhayla nampak berjalan digandeng dengan sang ayah.

Nia nampak menanyakan apa yang tadi dikatakan Mikha pada ayahnya.

Baca: Roro Fitria Ternyata Selalu Menangis di Dalam Penjara, Alasannya Bikin Haru

"Barusan bilang ke papa apa?"

"No no apa?," tanya Nia Ramadhani kepada Mikhayla.

"No no papa, don't look another girl," jawab Mikhayla.

Ardie yang kemudian terlihat dalam video ini nampak tertawa mendengar perkataan anaknya.