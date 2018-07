Dipuji Suami Orang, Begini Respon Nagita Slavina, Netter Ramai Soroti Soal Video Ini

Pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina serta putranya Rafathar Malik Ahmad berfoto saat bertandang ke kantor Redaksi Tribunnews.com, di Palmerah, Jakarta, Selasa (10/4/2018). Raffi dan Gigi mempromosikan film terbaru mereka berjudul The Secret, yang akan tayang pada 26 April 2018 mendatang.

BANGKAPOS.COM - Belum lama ini, aktris Nagita Slavina kembali mengundang musisi kondang Tanah Air untuk mengunjungi kediamannya.

Yap, musisi yang diundang oleh Nagita Slavina adalah Anji Manji.

Keseruan mereka diabadikan melalui unggahan video di kanal YouTube Rans Entertainment.

Pada awal video, keduanya menyanyikan tiga lagu yang berhasil dipopulerkan oleh Anji antara lain Bidadari Tak Bersayap, Menunggu Kamu, dan Dia.

Di akhir video, Anji Manji dan Nagita Slavina menyanyikan dengan apik lagu milik Calum Scott yang berjudul You Are The Reason.

Tak hanya berkolaborasi, keduanya berbincang-bincang lebih dalam.

Perbincangan santai mereka di antaranya seputar musik, kreativitas, dan keluarga.

Sembari mengobrol, Anji mengungkapkan kekagumannya kepada istri dari Raffi Ahmad ini.

"Eh, tapi kamu hebat banget ya!" lempar pujian Anji kepada Nagita Slavina

"Kenapa?" tanya Gigi, panggilan akrab Nagita Slavina, singkat.