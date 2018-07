Mata Ardi Bakrie Genit ke Wanita Lain, Putri Nia Ramadhani: No Papa, Don't Look at Another Girl

BANGKAPOS.COM -- Keluarga Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie memang kerap menjadi sorotan publik.

Selain karena kekayaan dan kemewahan hidupan mereka, keluarga ini jauh dari berita-berita negatif.

Jika sedang liburan ke luar negeri, formasi keluarga yang terdiri dari Ardi Bakrie, Nia Ramadhani Bakrie, Mikhayla Zalindra Bakrie, Mainaka Zanatti Bakrie, dan Magika Zalardi Bakrie ini sering meng-upate kegiatannya lewat akun instagram @ramadhaniabakrie.

Salah satu update-an terbaru ada di instastory @ramadhaniabakrie berikut:

Dalam video itu nampak anak sulung Nia, Mikhayla sedang berjalan digandeng ayahnya.

Kemudian Nia bertanya,

"Barusan bilang apa? Bilang ke Papa apa? No..No... apa?"

Si kecil pun menjawab sambil tersenyum,

"No Papa, don't look at another girl."

Sementara itu sang Papa hanya tersenyum dan tertawa tipis.

