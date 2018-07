Sang Putri Tegur Ardi Bakrie saat Lirik Wanita Lain, Ketahuan Nia Ramadhani Langsung Begini

BANGKAPOS.COM - Anak sulung Nia Ramadhani, Mikhayla, menegur sang ayah, Ardi Bakrie, saat mereka sedang berjalan-jalan.

Terlihat pada video yang diunggah oleh Nia melalui Instagram Storynya, Kamis (5/7/2018).

Pada video singkat itu, tampak Nia mengambil gambar putrinya lalu ke arah sang suami.

Nia sempat bertanya kepada sang anak dan meminta untuk mengulangi kata-kata tegurannya kepada Ardi.

Baca: Raffi Ahmad Minta Tambah Momongan, tapi Jawaban Nagita Dinilai Ngambang

Diketahui, momen ini diambil saat mereka sedang berjalan-jalan di Las Vegas.

"Barusan bilang apa? Bilang ke papa apa?" tanyanya kepada Mikha.

"No papa, don't look at another girl," jawab Mikha sambil tersenyum.

Ardi pun hanya tertawa saat mendengar jawaban Mikha.

"Papa mau genit," kata Nia menyindir Ardi.

"Lihat yang ini saja," lanjut Nia sambil merekam dirinya sendiri.

Nia juga menuliskan kata-kata pada unggahan videonya.

Baca: Artis Putri Marino Ingin Melahirkan Dalam Air di Kampung tapi Sulit Terwujud Karena Kendala Ini