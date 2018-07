Sistem Seleksi CPNS 2018 Bakal Paparkan 11 Juli, Siapkan Berkas Jangan Gagal Gegara Hal Ini

BANGKAPOS.COM -- Mekanisme seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan special issue akan dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2018 yang akan dihelat Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 11 Juli mendatang di Gedung Indonesia

Convention Exchibition (ICE) BSD Tangerang.

Melansir press release dari laman BKNgoid, alasan diangkatnya isu tersebut untuk memperluas penetrasi kepahaman publik mengenai seleksi CPNS yang kini semakin profesional, transparan dan obyektif sebagai bukti komitmen mewujudkan kinerja birokrasi yang lebih baik.

BKN selaku Ketua pelaksana kegiatan penyelenggaraan rekrutmen CPNS tahun 2018 akan menggunakan sistem seleksi CPNS terintegrasi yang akan memangkas alur penyelenggaraan seleksi, salah satunya dalam mekanisme pendaftaran.

Jika pada tahun sebelumnya, pendaftar seleksi CPNS pada sejumlah instansi masih harus membuka dua portal saat akan registrasi, kini proses pendaftaran hanya berfokus pada portal SSCN (Sistem Seleksi CPNS Nasional).

Demikian juga nantinya dalam pelaksanan seleksi hanya akan digunakan satu sistem seleksi yakni Computer Assissted Test (CAT-BKN) yang dari hari ke hari semakin memikat kepercayaan publik karena obyektivitas dan transparansi yang mampu dibuktikan dalam penyelenggaraan seleksi yang difasilitasinya selama ini.

Sementara itu, materi lain yang akan dipaparkan dalam Rakornas Kepegawaian 2018 yaitu: "Kebijakan Rekrutmen PNS menuju World Class Aparatur Sipil Negara" yang akan disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur; materi tentang "Singapore Experiences in Managing Human Capital to be World Class Civil Service" yang akan dipaparkan oleh Lim Soo Hoon dari Public Service Division (PSD) Singapore; dan materi tentang “Implementasi Human Capital Management di Era 4.0 dalam mewujudkan World Class Aparatur Sipil Negara” yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa dalam Rakornas Kepegawaian 2018 tersebut nantinya juga akan diberikan BKN Award bagi para Instansi Pengelola Kepegawaian terbaik sepanjang tahun 2017.

Para pengelola kepegawaian instansi pemerintah yang akan mengikuti Rakornas ini diwajibkan melakukan registrasi pada portal rakornas.bkn.go.id dan batas registrasi online akan jatuh pada Senin, 9 Juli 2018

Masyarakat yang menunggu kabar kepastian jadwal penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) meminta respon Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pasalnya hingga saat ini belum ada kepastian tentang segala hal tentang tahapan penerimaan CPNS 2018.

Melalui akun twitter resmi lembaga tersebut akhirnya menjawab rasa ingin tahu warganet yang menanyakan kabar penerimaan CPNS 2018.