Syahrini Tahu Luar Dalam Hotman Paris hingga Beri Hadiah Ini

BANGKAPOS.COM - Syahrini memberikan hadiah sepatu sneakers untuk pengacara Kondang Hotman Paris.

Dilansir TribunWow.com, melalui akun Youtube Hotman Paris Show yang diunggah pada Rabu (4/7/2018).

Lolita Agustine menanyakan soal kedekatan Hotman Paris dengan Syahirini.



Lolita Agustine lantas menunjukkan beberapa video kedekatan mereka, mulai dari satu mobil hingga Hotman Paris didandani Syahrini.

Baca: Pamer Foto Ini, Benarkan Adly Fairuz Segera Menikah?

"Aku tuh dekat banget sama Hotman Paris, sebenarnya aku nggak punya kasus di negeri ini, tapi kalau aku dikait-kaitkan dengan beberapa hal, pasti aku bakal langsung telfon bang Hotman Paris, aku ceritakan semuanya, bang Hotman selalu membantu aku." ujar Syahrini.

Setelah itu, Hotman Paris menyebut jika Syahrini adalah artis yang pintar.

"Syahrini adalah wanita yang pintar, aku salut sama dia, kalau dia ngatasi masalah, dia selalu bisa baca situasi, dia itu out of the box," ujar pengacara asal Medan itu.

Kemudian, Hotman Paris mengaku jika dirinya diajarin Syahrini untuk bermain di media sosial.

Baca: Syahrini Persoalkan Jargonnya, Ini tanggapan 4 Artis Makjleb, Fakta Baru Terungkap

Kemudian, di segmen selanjutnya, adik Syahrini, Aisyahrani memberikan sebuah bingkisan untuk Hotman Paris.

Aisyahrani mengatakan jika sepatu tersebut merupakan oleh-oleh dari Syahrini saat berkunjung ke luar negeri.

Hotman Paris lantas langsung mengenakan sepatu tersebut.

Sepatu tersebut bewarna silver dengan penuh metalic.

"Ini sepatu enak banget sih, oleh-oleh princess untuk pengacaranya,' ucap Hotman Paris. (TribunWow.com/Woro Seto)

Simak selengkapnya:

(*)