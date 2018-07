Menguak Kisah Mengerikan Edward si Pria Berwajah Dua, Kisah Nyata atau Fiksi Belaka

BANGKAPOS.COM--Pada tahun 1895, The Boston Post menerbitkan sebuah artikel berjudul "The Wonders of Modern Science."

Artikel itu seakan memberi laporan ilmiah mengenai keberadaan 'monster' langka yang selama ini hanya khayalan belaka.

Manusia langka ini dikatalogkan oleh para ilmuwan Inggris termasuk sejenis duyung, yang dengan segera dia akan menjadi legenda urban yang bertahan lama.

Seperti yang dilaporkan The Post, Edward Mordrake memiliki kondisi mengerikan, yakni wajah lain yang menempel di belakang kepalanya.

Wajah keduanya itu konon adalah kutukan yang seringkali membisikkan hal-hal yang mengganggu Edward.

Dia terus -menerus dijangkiti oleh "iblis kembar," yang membuatnya terjaga sepanjang malam.

Hal itu nyatanya membuat Edward gila dan memutuskan untuk bunuh diri pada usianya yang ke-23.

Tak begitu saja bunuh diri, Edward juga meninggalkan catatan bahwa dia ingin wajah di belakang kepalanya dihancurkan sebelum mengubur jasadnya.

Edward tak mau kembarannya terus membisikinya hingga di dalam kubur.

Kisah itu dengan cepat menjadi sangat populer, meski penulis artikelnya adalah seorang penulis fiksi yang terkenal.