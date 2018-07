Tak Banyak yang Tahu, Ternyata Prilly Latuconsina Masih Bersaudara dengan Iko Uwais

BANGKAPOS.COM - Dunia sempit nampaknya cocok untuk menggambarkan hubungan antara Prilly Latuconsina dan Iko Uwais.

Siapa sangka, dua artis papan Indonesia ini memiliki hubungan darah.

Hal ini diungkapkan Prilly di akun instagramnya, Kamis (5/7/2018).



Prilly mengunggah dua foto yang dirangkul oleh artis laga Indonesia yang go internasional ini.

Keduanya terlihat mengenakan pakaian resmi seolah sedang menghadiri sebuah acara.

Prilly menjelaskan kalau Iko adalah saudara Prilly lewat caption foto.

Tak hanya itu, perempuan yang akrab disapa Ily ini juga mengaku senang bertemu dengan suami Audy Item.

"Dunia sempit sekali...

Beru tau kemarin ternyata kita saudaraan haha!

It was nice meeting you kaaa @iko.uwais " tulis Ily.