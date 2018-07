Deddy Corbuzier Bertemu Dwayne Johson, Kaget saat Tahu 'Makanannya' hingga Suruh Azka Lari

BANGKAPOS.COM - Deddy Corbuzier dan putranya, Azka Corbuzier, mendapat kesempatan untuk bertemu aktor Hollywood Dwayne Johnson atau yang kerap disapa The Rock.

Selain The Rock, dalam video tersebut juga tampak aktor sekaligus produser Amerika, Rawson Marshall Thurber.

Dalam kesempatan tersebut, Dwayne dan Marshal memang tengah mempromosikan film terbaru mereka berjudul Skyscraper.



Selain membahas tentang film, Deddy Corbuzier rupanya juga menyoroti cara duduk The Rock.

"Ada satu hal yang aku belajar saat ketemu dia, yaitu cara dia duduk," kata Deddy dalam video yang diunggah di chanel Youtubenya, Sabtu (7/7/2018).

Namun Deddy membandingkan cara duduk Dwayne dengan cara duduknya.

"Kebiasaan gue duduk seperti ini, tangan gue turun ke bawah jadi my shoulder (pundakku) seperti ini,"ucap ayah satu anak ini.

"Tapi dia duduknya tidak seperti itu, cara dia duduk itu tegak and then dia doing that (sambil memeragakan gaya duduk Dwayne). See langsung terlihat lebih besar," kata Deddy.

"Look at my shoulder kalau gue duduk seperti ini and look at my shoulder and my body saat gue duduk seperti ini," jelasnya sembari membandingkan cara duduknya dengan cara duduk Dwayne.

"Cara duduk dia tegak banget and he's doing this (memajukan dada) jadi badannya terlihat besar banget," lanjutnya.