Kisruh Jargon 'Syantik' Semakin Memanas Instagram Mimi Peri Diblokir Syahrini

BANGKAPOS.COM -- Perselisihan jargon 'Syantik' kini semakin merambah luas.

Seperti diketahui, Syahrini menginginkan jargon 'Syantik' di lagu 'Lagi Syantik' ini adalah berasal dari dirinya.

"Lagu Syantik. Itu katanya bukan dari Syahrini, apa susahnya (mengakui jargon tersebut dari Syahrini). Makanya jangan julid," keluh Syahrini ditemui Grid.ID di Jalan Kapten P Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (4/7/2018).



Bagi Syahrini, sebaiknya penyanyi lagu tersebut, yakni Siti Badriah mengakui jika jargon tersebut semula dipopulerkan olehnya.

Lagu 'Lagi Syantik' ini melambung tinggi di Youtube dan dunia aplikasi Tik Tok.

Bahkan videonya sendiri berhasil tembus angka 200 juta lebih.

Bayaran yang diperoleh pihak penyanyi dan pencipta lagu fenomenal tersebut tentu kebanjiran rejeki yang tak kalah banyak.

Diperkirakan, sudah ada sebanyak Rp 2,8 Miliar uang yang berhasil dikantongi dalam waktu 3 bulan saja.

Baca: Kebiasaan Via Vallen Saat kecil Menakutkan, Hal Ini Terungkap di Acara Ini

Jika dirata-rata harian, video tersebut menghasilkan uang sekitar Rp 30 jutaan per hari (pembayaran di YouTube : US$ 1 per 1.000 view).

"Tapi kadang-kadang suka pada munafik kan, dipakai juga (jargonnya), mereka mendapatkan uang juga dari aku, mendapatkan keberkahan," ujar Syahrini menohok.