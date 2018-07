Shah Rukh Khan Akhirnya Unggah Foto Istrinya, Alasannya Ternyata Karena ini

BANGKAPOS.COM -- Sebagai aktor ternama Bollywood dan dikenal banyak orang, pasti membuat Shah Rukh Khan menjadi perhatian publik.

Bahkan, media sosialnya juga diikuti banyak penggemarnya dari seluruh penjuru dunia.

Ia memiliki pengikut Instagram mencapai 13,3 juta. Hal ini, tentu bukan jumlah yang sedikit bagi seorang selebriti Bollywood.



Sayangnya, dari sekian banyak unggahannya di media sosial, tak sekalipun ia mengunggah foto bersama sang istri tercinta, Gauri Khan.

Baru kali ini, ia mengunggah foto selfie-nya bersama sang istri.

Baca: Catat, Inilah Tips Ubah Nasib Sial Jadi Beruntung yang Sering Dilakukan Maia Estianty

Baca: Roy Kiyoshi Menangis di Pelukan Ibunya, Mohon Maaf Berkali-kali Sampai Bersujud

Shah Rukh Khan selfie bareng Gauri Khan

'After years the wife has allowed me to post a pic I have taken...she’s all heart! (Setelah bertahun-tahun, istriku mengizinkanku mengunggah foto yang kuambil. Dia sangat baik'.

Dari keterangan yang ditulisnya, Shah Rukh Khan mengungkapkan jika ia telah diberi izin istrinya untuk mengunggah foto selfie bersama sang istri setelah sekian lama.

Keduanya tampak serasi dalam foto selfie pertamanya di akun Instagram Shah Rukh Khan.

Shah Rukh Khan terlihat tampan mengenakan sweater berwarna hitam, sedangkan Gauri tampak mengenakan kemeja berwarna putih.

Keduanya juga mengenakan kacamata berwarna hitam sehingga membuat mereka semakin serasi.

Baca: Sam Aliano Pernah Laporkan Ahok ke Polisi, Kini Niat Nikahi Veronica, Ini Reaksi Fifi Lety

Baca: Gara-gara Jargon Syahrini, Siti Badriah dan Pencipta Lagu Bongkar Fakta, 3 Artis Ini Ikut Nyeletuk