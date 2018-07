Bukan Hanya Dimas dan Nadine, 5 Selebritis Ini juga Menikah dari Hubungan Fans-Idola

BANGKAPOS.COM -- Jodoh memang tak tahu kapan datang dan dengan siapa kita akan habiskan hidup bersama.

Seperti yang dialami Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata yang menggelar resepsi pernikahan, Sabtu (7/7/2018).

Keduanya terelbih dahulu menikah secara Budha di Tiger's Nest atau Sarang Harimau di sebuah biara di lembah Paro, Bhutan.



Bhutan ini merupakan negara di kawasan Asia Selatan yang terletak antara India dan Tiongkok.

Pernikahan ini dilaksanakan 2 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 5 Mei 2018.

Pernikahan keduanya memang digelar secara privat dan hanya membawa keluaraga inti.

Dalam acara resepsi yang diselenggarakan di Gili, Lombok ini, Dimas mengungkapkan rahasia terbesarnya.

Baca: Potret Cantiknya Mantan Penyanyi Cilik Chikita Meidy dalam Balutan Gaun Pengantin Adat Minang

Dimas bercerita bahwa dirinya adalah dulu fans berat Nadine.

Saat pertemuan pertama dengan Nadine, aktor 29 tahun ini pun sampai bertingkah layaknya seorang fans.

"Nadine adalah wanita yang saya idamkan. I always said that she is the most pretiest girl in this country," ujar Dimas.

"Dulu pertama kali ketemu saya minta foto dengan dia karena saya fans beratnya Nadine," ungkap Dimas Anggara dalam video live Instagram Like Chairunnisa.

Baca: Ramai Dibicarakan Terungkap Ariel Noah dan Pevita Pearce Sudah Berhubungan Sejak Lama Ini Buktinya!