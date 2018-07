Curhat Istri Anggota DPRD, Ngaku Bisa Gila dan Garang Seperti Harimau Gegara Ulah Suaminya

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Jauh hari sebelum mengadukan masalahnya, Icha terpantau eksis di media sosial.

Melalui akun Facebook, Icha menuliskan curahan hatinya yang berpisah dari putra semata wayangnya.

Dia juga mengunggah foto bersama sang buah hati.

Icha mengungkapkan kerinduan amat mendalam pada anaknya.

Saat itu, putranya berada bersama sang ayah.

Hubungan Icha dan suaminya kurang akur, sehingga berujung pada berpisahnya Icha dari sang anak.

Ini unggahan Icha di akun Facebook Icha Dwi Hamzah:

Stay strong! Jgn mau menjadi istri dan ibu yang tertindas. Ada masa diam itu emas dan harimau mulai garang!! Demi buah hati apapun itu q perjuangkan. Allah tidak tidur. Smua akan terungkap! Sehat2 baik2 Fatih ok. Bunda berjuang skrg untuk kehidupan kita. See you when we meet, i love you

Banyak yang memberikan dukungan pada ibu muda ini.

Begini kisah yang menimpa Icha selengkapnya: