Demi Suaranya, Dokter Ini Klaim Bahwa Michael Jackson Pernah 'Dikebiri Secara Kimiawi' oleh Ayahnya

BANGKAPOS.COM--Dokter yang dihukum karena pembunuhan tak sengaja dalam kematian Michael Jackson mengklaim bahwa penyanyi tersebut "dikebiri secara kimiawi" oleh ayahnya yang kasar.

Dia mengatakan ayahnya melakukan hal tersebut untuk mempertahankan suara bernada tinggi Michael Jackson.

Conrad Murray (65) berbicara setelah kematian ayah Raja Pop, Joe Jackson, bulan lalu.

Dokter itu mengecam ayah Michael Jackson atas "kekejaman" terhadap anak-anaknya.

Murray berkata, "Joe Jackson adalah salah satu ayah terburuk bagi anak-anaknya dalam sejarah."

"Kekejaman ini diungkapkan oleh Michael sendiri."

"Salah satunya fakta bahwa dia dikebiri secara kimiawi untuk mempertahankan suaranya yang tinggi adalah diluar kata-kata."

Teori "pengebirian kimiawi"-nya bermula dari dugaan yang diberikan Joe kepada Michael untuk menerima suntikan hormon ketika dia berusia 12 tahun dalam upaya untuk menyembuhkan jerawatnya dan mencegah suaranya semakin dalam.

Murray sebelumnya membuat tuduhan dalam bukunya yang diterbitkan sendiri pada tahun 2016 "This Is It! The Secret Lives of Dr Conrad Murray and Michael Jackson".

Michael, yang meninggal di usia 50 tahun dari overdosis obat pada Juni 2009, mengatakan kepada Oprah Winfrey pada tahun 1993 tentang penyalahgunaan yang dilakukan ayahnya.