Ngaku Pernah Jadi Korban Pelecehan Pemain Bola, Ini 5 Fakta DJ Seksi Dinar Candy

Dinar Candy - Ini 5 Fakta DJ Seksi yang Ngaku Pernah Jadi Korban Pelecehan Pemain Bola

Kasus pelecehan yang menimpa pedangdut Via Vallen belakangan ramai dibicarakan.

Berawal dari unggahan pelantun Sayang tersebut yang mengaku mendapat pelecehan dari seorang pesepak bola.



Bergulirnya masalah ini kontan menimbulkan pro dan kontra di kalangan netizen.

Ada yang mendukung Via namun tak sedikit pula yang menyebutnya lebay.

Tak hanya itu, muncul pula pengakuan dari sederet artis lain yang juga mengaku pernah menjadi korban pelecehan.

Salah satunya adalah Dinar Candy yang dikenal sebagai seorang disk jockey atau DJ.

Dilansir TribunStyle.com dari Grid.id, DJ cantik ini mengaku pernah berinteraksi dengan pesepakbola ternama.

"Dia minta nomor WhatsApp aku lewat DM, ya aku kasih aja karena buat teman dong. Terus aku lihat profilenya pemain bola, lalu Dinar tanya 'Are you play soccer?' terus kata dia 'yes'."

"Kata aku 'sudah berapa lama di Indonesia', kata dia 'belum tahu, belum ngerti'. Aku positif thinking aja mungkin dia mau cari teman atau apa,"ungkap Dinar saat Grid.ID temui di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (7/6/2018).