Waduh, Krisdayanti Salah Sebut Umur Aurel saat Ucapkan Selamat Ulang Tahun, Lihat Reaksinya

BANGKAPOS.COM - Ucapan selamat ulang tahun Krisdayanti pada putrinya, Aurel Hermansyah kembali menuai perhatian netizen.

Senin (9/8/2018), Krisdayanti mengunggah ucapan selamat ulang tahun pada putrinya melalui akun Instagram.



Ia menuliskan doa dan harapannya pada sang putri sulung.

Sayangnya, Krisdayanti keliru menuliskan usia Aurel.

Aurel merayakan ulang tahun yang ke-20, namun Krisdayanti justru menuliskan angka 21.

"She’s got tanned now and yes she’s pretty ,she’s 21 years birthday today.

Wishing you all very best kakak," tulis Krisdayanti sambil menandai akun Instagram Aurel.

Kekeliruan ibunya itu langsung ditanggapi oleh Aurel.

Melalui kolom komentar, Aurel memberitahu sang ibu jika usianya baru 20 bukan 21.

Aurel juga mengucapkan terimakasih atas ucapan dan doa yang diuntai oleh ibunya.