Ini Postingan Terbaru Anak Sulung Shah Rukh Khan, Terakhir Unggah Foto di Tahun 2017

BANGKAPOS.COM - Anak sulung artis Bollywood Shah Rukh Khan, Aryan Khan mendapat perhatian dari publik melalui akun Instagram miliknya.

Pasalnya, setelah lama tidak mengunggah foto dirinya sejak Desember 2017, kini ia mengunggah foto terbaru dirinya.

Dilansir TribunWow.com dari akun Instagram Aryan, @__aryan__, tampak dirinya berpose bersama adiknya, Abram Khan, Sabtu (7/6/2018).

Dalam foto tersebut, Aryan yang memakai kacamata menempatkan tangannya di atas kepala Abram.

Aryan pun menuliskan caption jika tidak akan ada yang menyentuh adikku.

"Nobody lays a hand on my brother," tulis Aryan.

Dilansir TribunWow.com dari Hindustan Times, diketahui potret tersebut diambil saat keluarga Shah Rukh Khan ini berlibur ke Eropa.

Shah Rukh Khan berlibur bersama dengan ketiga anaknya, istri, serta keluarga besarnya seperti orangtua dan keponakannya.

Selain Aryan, istri Shah Rukh Khan, Gauri juga mengunggah kebersamaan ketiga anaknya yang berpose bersama.

Gauri mengunggah foto ketiga anaknya itu tanpa memberikan caption apapun, Senin (9/7/2018).

Sementara itu, dikutip TribunWow.com dari Tribun Style, Shah Rukh Khan pun akhirnya mengunggah foto barsama sang istri di Instagram, Minggu (8/7/2018).