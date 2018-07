Presenter Kocak Ini Mantap Hijrah dan Putuskan Berhijab, Sang Suami Unggah Pesan Haru

BANGKAPOS.COM-- Satu lagi artis tanah air yang mantap putuskan berhijrah.

Presenter kocak Fitri Tropica mengunggah foto pertamanya menggunakan hijab pada melalui Instagram Story pada Selasa (10/8/2018).



Dalam foto itu, Fitri terlihat menggunakan pakaian hitam dan auratnya sudah tertutup.

"Bismillah, hari pertama bekerja dengan hijabku," tulis Fitri.

Foto itu semakin diperkuat dengan postingan Fitri di feed Instagram pada Rabu (11/8/2018).

Fitri mengunggah foto pertama menggunakan hijab warna hitam.

"The best conversation in my life.

Me: Aku kayanya udah mau berhijab.

.

Toge: Aku udh liat sih kamu bakal ngomong gitu, bagus Alhamdulillah aku seneng.

Me: Tapi gak tau kenapa aku kok ada perasaan takut, cemas was-was sama gelisah gini ya..

.

Toge: Takut kenapa? Yg pake hijab cakep2 aja kok! Kalo takut soal rezeki jangan khawatir. Kapan pun kamu mantap, langsung pakai hijabnya. Apa pun yang terjadi kita hadapin sama-sama.

It might take a year, it might take a day - but whatever Allah has willed will always find its way.