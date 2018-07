Sukses Usaha Kosmetik, Kylie Jenner Jadi Miliarder Termuda Dunia, Segini Harta yang Dimiliki

KYLIE Jenner, bintang realiti televisi dilaporkan bakal menjadi miliarder termuda atas usaha sendiri di Amerika Serikat,.

Hal itu diketahui menyusul keberhasilan perusahaan komestik yang diluncurkan dua tahun lalu.

Majalah Forbes melaporkan bahwa Jenner (20), yang juga merupakan saudara tiri dari bintang reality, Kim, Khloe dan Kourtney Kardashian, telah mendirikan Kylie Cosmetics pada tahun 2016, dengan menawarkan lipstick kit senilai US $29 (Rp401.747).

Sejak awal, sebagaiman dilansir dari reuters melalui laman mynewshub, Kylie telah berhasil mencatat penjualan lebih dari US $ 630 juta (Rp8.727.625.241.839).

Forbes memperkirakan perusahaan Kylie bernilai hampir US $ 800 juta (Rp11.082.698.719.795) dan ia menguasai sepenuhnya atau 100 persen Kylie Cosmetics.

"Setelah menggabungkan semua pendapatan yang diperoleh dari perusahaan televisi, sponsor, iklan dan pembebasan pajak dividen, pendapatan Kylie diyakini bernilai US $ 900 juta (Rp12.468.036.059.770).

"Dia diharapkan menjadi jutawan bertaraf bilionair termuda di dunia untuk kategori wanita atau pria dalam setahun," lapor Forbes.

Dalam wawancara dengan Forbes, Kylie mengungkapkan bahwa media sosial banyak membantu keberhasilannya.

"Media sosial adalah platform yang luar biasa. Ini memberi saya akses mudah ke penggemar dan pelanggan, "katanya.

Sementara itu, Kylie mendapat perhatian setelah terlibat dalam reality show televisi 'Keeping Up with the Kardashians' bersama ibu dan saudara-saudaranya.

