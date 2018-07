Teranyar Nikita Mirzani & Fitri Tropica, Ini 9 Artis yang Putuskan Berhijab di Tahun 2018

BANGKAPOS.COM - Fitri Tropica dan Nikita Mirzani memutuskan untuk mengubah penampilannya dengan berhijab.

Pada program Pagi-Pagi Pasti Happy Trans TV pagi ini, Rabu (11//7/2018), Nikita Mirzani mengatakan telah mantap untuk berhijab.

Keputusan berhijab yang diambil Nikita merupakan keinginan dari dirinya sendiri.





Sedangkan Fitri Tropica mengunggah fotonya mengenakan hijab di media sosial.

Dalam unggahannya, Fitrop menuliskan percakapnnya dengan suaminya, Irvan Hanafi yang sering dipanggilnya Toge.

"The best conversation in my life.

Me: Aku kayanya udah mau berhijab.

.

Toge: Aku udh liat sih kamu bakal ngomong gitu, bagus Alhamdulillah aku seneng.

Me: Tapi gak tau kenapa aku kok ada perasaan takut, cemas was-was sama gelisah gini ya..

.

Toge: Takut kenapa? Yg pake hijab cakep2 aja kok! Kalo takut soal rezeki jangan khawatir. Kapan pun kamu mantap, langsung pakai hijabnya. Apa pun yang terjadi kita hadapin sama-sama." tulisnya.

Namun, tak hanya Fitri Tropica dan Nikita Mirzani.

Ada beberapa artis yang juga memutuskan untuk berhijab di tahun 2018.