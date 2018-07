Fitri Tropica Bagikan Pengalaman Pertama Kali Berhijab, Sempat Takut dan Was-was

BANGKAPOS.COM - Di pertengahan tahun 2018, memang banyak selebritis Tanah Air yang mengubah penampilan barunya.

Salah satunya ada presenter kocak, Fitri Tropica.

Pada Rabu, 11 Juli 2018, Fitri Tropica mengumumkan jika dirinya kini mulai berhijrah dengan berhijab.



Sebelum memutuskan untuk berhijab, Fitri Tropica memang sempat mengalami ketakutan dan was-was.

Beruntung, keputusannya dalam berhijab ini didukung oleh sang suami.

Baca: Begini Respon Citra Kirana Saat Diajak Nyusul Menikah oleh Ali Syakieb

Kini di hari pertama melakukan aktivitas dengan berhijab, Fitri Tropica pun membagikan pengalamannya.

Meski sempat mengalami was-was, rupanya di hari pertama Fitri Tropica mengenakan hijab dirinya justru merasakan aman.

Hal ini seperti yang dilansir TribunStyle.com dari akun Instagram @fitrop.

(Instagram @fitrop)

Baca: Terungkap Segini Harta Kekayaan Justin Bieber, Cincin Tunangan Saja Seharga Rp 3,5 Miliar

"Ini adalah catatan centhyl hari pertamaku berhijab yg kutuliskan dalam bahasa Ethiopia kuno dan kutulis di sehelai daun bayem segar yang mamah import dari Eropa utara.

My first day. I’m not going to lie and tell you it was super easy and I did not face any struggles with my hijab. But then after the first day wearing hijab, it turns out that the insecure feeling will go away with time.