Robby Purba Ternyata Pernah Punya Tubuh Berlemak, Ini Rahasia Bisa Atletis seperti Sekarang

BANGKAPOS.COM - Kesuksesan tayangan Karma belakangan tak lepas dari peran seorang Robby Purba.

Pria satu ini sebelumnya memang dikenal sebagai presenter di berbagai acara.

Ia juga pernah bermain film dan FTV.



Tapi siapa sangka, pria kelahiran Bandar Lampung, 25 Juli 1986 ini memiliki transformasi fisik yang mengejutkan.

Sejak dinobatkan sebagai The Most Favorite VJ pada ajang MTV VJ Hunt di MTV Indonesia tahun 2008, Robby Purba memang menunjukkan perubahan fisik yang cukup kentara.

Robby Purba (INSTAGRAM)

Berbeda di awal kariernya yang masih agak kurus, Robby Purba sempat memiliki tubuh agak berisi.

Tapi sekarang ia dikenal memiliki tubuh berotot.

Terkait hal tersebut Robby Purba membeberkan perjuangannya bisa memiliki tubuh atletis seperti saat ini.

Ia mengunggah foto penampilannya di Instagram sembari menyertakan caption panjang, Kamis (12/7/2018).

"Sebelum panjang lebar kebawah, im not doing body shaming here. Its okay if u are skinny, plus sized, muscular, leaned, or "pregnant when u , in fact, are not!". Aku disini cuman pengen nunjukin "the bonus" ive got by doing #ketodiet. Ive called my self a #ketowarrior" for the past two months," tulis Robby sebagai kalimat pembuka.