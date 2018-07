Deddy Corbuzier Pamer Video Olahraga Bareng Sabrina, Captionnya Bikin Mikir Kemana-mana

BANGKAPOS.COM - Beberapa waktu yang lalu foto Deddy Corbuzier dengan seorang wanita cantik ramai dibicarakan di media sosial.

Wanita cantik itu adalah Sabrina Chairunnisa, yang kala itu sedang bersama Deddy berlibur ke Jepang.

Kini tampaknya pasangan ini sudah blak-blakan, pasalnya terang-terangan Deddy mengunggah videonya dengan Sabrina.

Mereka berdua tampak menikmati olahraga bersama di sebuah tempat gym.

Keduanya menjadi partner workout yang kompak, karena gerakan demi gerakan dapat diikuti dengan tepat.

Sabrina sendiri juga getol olahraga, sehingga ketika diajak jadi partner workout Deddy tentu ia tak keberatan.

"Next time I'm on top of her.. Well might not be on the gym.

Tag Ur workout partner. @sabrinachairunnisa_ YEAH BUDDY.. LIGHT WEIGHT!!!

Work out is not a must.. Not a punishment.. Not a torture... Its a life style... Just like that STUPIDLY EXPENSIVE SUPREME the shirt that u used to show OFF Ur rich..."

Nah caption itulah yang justru banyak disoroti warganet.

Ditulis dalam Bahasa Inggris, begini Tribunstyle.com, mengalih bahasakan menjadi Bahasa Indonesia.

"Lain kali aku di atas dia .. Yah mungkin tidak di gym.