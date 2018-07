BamBam GOT7 Beli Rumah Ini Gara-gara Kucing

BANGKAPOS.COM - Baru-baru ini GOT7 melakukan wawancara dengan PeopleTV saat mereka berada di New York untuk menggelar konser tur dunianya yang bertajuk Eyes on You.

Pada Jumat (13/7/2018) waktu setempat, PeopleTV menayangkan wawancara menarik dengan member GOT7.

Judul wawancara tersebut adalah Confess Sesh.

Sesuai dengan judulnya, member GOT7 memberikan pengakuan yang lucu.

Para member menyebutkan Jinyoung sebagai member yang paling suka datang ke tempat gym dua kali sehari.

Namun Jinyoung juga menyebutkan bahwa Jackson juga seperti dirinya.

Member GOT7 lain kemudian meminta Jinyoung untuk menunjukkan bentuk latihan favoritnya.

Jinyoung pun turun ke lantai dan mulai melakukan gerakan push-up.

Tak hanya itu, ada BamBam yang mengakui bahwa dia pindah keluar dari dorm karena kucingnya.

Dia menjelaskan bahwa hal itu terpaksa dilakukannya karena member GOT7 lain memiliki alergi terhadap kucing.

