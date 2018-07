Tak Mau Kalah, Ayu Ting Ting Ajak 'Nikah' Shah Rukh Khan, Balasan Dari Sang Aktor Bikin Kegirangan

BANGKAPOS.COM -- Pedangdut Ayu Ting Ting memang diketahui sangat menggemari lagu-lagu India.

Bahkan, beberapa aktor India telah diidolakannya.

Salah satunya adalah Shah Rukh Khan.

Belum lama ini, pemain film 'Kuch Kuch Hota Hai' itu menggunakan fitur Instagram terbaru 'pertanyaan'.

Hal itu membuat beberapa penggemar Shah Rukh Khan bisa bertanya apapun padanya.

Rupanya, Ayu pun tak mau kalah dengan penggemar lainnya.

Ia memberikan pertanyaan iseng kepada Shah Rukh Khan.

Pelantun Sambalado itu memberikan pertanyaan ajakan nikah kepada aktor 52 tahun itu.

"Will you marry me sir?" tanya Ayu Ting Ting.

(maukah kau menikah denganku tuan?)