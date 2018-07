Via Vallen Akhirnya Ungkap Siapa Pria Spesial dalam Hidupnya!

BANGKAPOS.COM - Via Vallen akhirnya menunjukkan siapa pria spesial yang terbang bersamanya ke Rusia untuk menonton piala dunia.

Pada Minggu (08/07/2017) Via Vallen menunjukkan visa dan paspor melalui instagram storynya @viavallen dengan tulisan "Aku sangat senang untuk menonton pertandingan piala dunia di Rusia bersama seseorang yang spesial," tulisnya dalam Bahasa Inggris.

Banyak warganet yang berkomentar tentang rasa penasaran mereka terhadap sosok pria misterius tersebut.



Akhirnya Via menjawab rasa penasaran warganet dengan mengunggah foto dirinya dan si orang spesial di akun Instagram.

Di foto tersebut Via dan seorang pria yang ternyata adalah ayahnya sedang berada dalam pesawat.

Pelantun tembang Sayang itu tampak tersenyum ke kamera.

Dia juga menuliskan, " He's my first love, my big guard. He always support me all the time. He's my special one in the world (emoji)."

"Dia adalah cinta pertamaku, penjagaku. Dia selalu mendukungku kapanpun. Dia lah seseorang yang spesial bagiku di dunia ini."

Beberapa penggemar pun berkomentar di foto tersebut.

@hiu_pemangsa, " Aaahhhhh aaaaaa kena tipuuuuuuu."

@sky_aguilera.vv18, " Yess! father is every daughter's first love. Big hug for you and for your dad @viavallen."