Ayu Ting Ting Ajak 'Nikah' Shah Rukh Khan, Lihat Balasan Tak Terduga dari Sang Aktor

BANGKAPOS.COM - Pedangdut Ayu Ting Ting memang diketahui sangat menggemari lagu-lagu India.

Bahkan, beberapa aktor India telah diidolakannya.

Salah satunya adalah Shah Rukh Khan.

Belum lama ini, pemain film 'Kuch Kuch Hota Hai' itu menggunakan fitur Instagram terbaru 'pertanyaan'.

Hal itu membuat beberapa penggemar Shah Rukh Khan bisa bertanya apapun padanya.

Rupanya, Ayu pun tak mau kalah dengan penggemar lainnya.

Ia memberikan pertanyaan iseng kepada Shah Rukh Khan.

Pelantun Sambalado itu memberikan pertanyaan ajakan nikah kepada aktor 52 tahun itu.

"Will you marry me sir?" tanya Ayu Ting Ting.

(maukah kau menikah denganku tuan?)

Siapa sangka, pertanyaan Ayu itu menjadi salah satu pertanyaan yang dijawab oleh Shah Rukh Khan.

Mengejutkannya Shah Rukh Khan memberikan jawaban yang seolah setuju diajak nikah oleh Ayu.

"Of course, please ask your parents when...," balas Shah Rukh Khan.

(tentu saja, tolong tanyakan orang tua Anda kapan)

Jawaban Shah Rukh Khan untuk ajakan Ayu menikah dengannya. (Instagram/iamsrk)

Mengetahui pertanyaan dibalas, Ayu pun mengunggah jawaban Shah Rukh Khan melalui Insta Story miliknya.

Ayu merasa kegirangan dan menilai balasan Shah Rukh Khan begitu manis.

"Hahhahahaha cutes." tulisnya.

Ayu Ting Ting kegirangan mengetahui pertanyaannya dibalas oleh Shah Rukh Khan. (Instagram/ayutingting92)

(TribunStyle.com/Desi Kris)