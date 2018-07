Ini Tanggapan Via Vallen Soal Dendam ke Pemain Sepakbola hingga Gosip Dirinya Punya Anak

BANGKAPOS.COM - Via Vallen pedangdut kenamaan tanah air sempat membuat heboh publik karena unggahannya.

Ya, beberapa waktu lalu, Via melalui akun Instagramnya mencurahkan kekesalannya karena telah mendapatkan pelecehan secara verbal melalui media sosial.

Ia merasa dilecehkan setelah mendapatkan pesan direct message (DM) dari seorang oknum pemain sepakbola dari klub ternama.



Hal itu ia ungkapkan di Insta Story akun Instagram-nya.

Di Insta Story-nya, ia mengunggah gambar dengan beberapa kalimat di dalamnya.

"I WANT U SIGN FOR ME IN MY BEDROOM, WEARING SEXY CLOTHES" (aku ingin kamu bernyanyi untukku di kamar, menggunakan pakaian seksi)".

Ia menjelaskan, dirinya kaget karena tak kenal dan tak pernah bertemu dengan oknum pemain sepak bola tersebut, namun tiba-tiba mengirimi kaliman itu.

Ia juga merasa terhina dengan perilaku oknum sepakbola tersebut.

"As a singer, i was being humiliated by a famous football player in my country RIGHT NOW (sebagai penyanyi, aku merasa telah dihina oleh seorang pemain sepak bola ternama di negaraku sekarang)"

Unggahan Via Vallen melalui Instagram Story miliknya (Instagram Story)

Peristiwa yang sempat mencuri perhatian publik itu nyatanya telah mendapat banyak dukungan dari orang banyak, tak terkecuali para artis.