Pemprov Babel Bakal Bangun Pabrik Pengolahan Sawit

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berencana untuk mendirikan pabrik sawit untuk menampung sawit petani.

Gubernur Babel, Erzaldi Rosman menyebutkan pihaknya melalui BUMD dan swasta akan mendirikan pabrik pengolahan sawit tahun ini.

"Sawit Inya Allah sedang dalam proses menyusun kerjasama antara BUMD dengan swasta dan PT Timah, In Sha Allah akan buat pabrik dengan kapasitas 30 ton per jam, In Ssha Allah tahun ini akan dibangun," katanya, Senin (16/7/2018).

Erzaldi mengatakan dengan adanya pabrik ini, nantinya suplay petani yang tidak tertampung oleh pabrik swasta akan tetap bisa ditampung.

"Pabrik ini kalau dibawah BUMD kita bisa memberikan posisi tawar kepada petani, tapi jangan lantas petani dalam kondisi track beralih ke pabrik lain dan terjadi perang harga. BUMD sebagai penyeimbang sehingga petani betul-betul dapat harga yang baik," tutupnya.(*)