Akhirnya Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata Beberkan Alasan Menggelar Pernikahan di Bhutan

BANGKAPOS.COM - Serangkaian pernikahan Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata telah selesai digelar.

Sebelumnya, Dimas dan Nadine telah dikabarkan menikah di Bhutan pada (5/5/2018) lalu.

Keduanya kemudian menggelar resepsi pernikahan di Pantai Sire, Lombok pada Sabtu (7/7/2018).

Pada Minggu (15/7/2018) lalu, pasangan ini menggelar resepsi pernikahan kedua di Marina Batavia, Sunda Kelapa, Jakarta Utara.

Sama seperti resepsi pertama, Dimas dan Nadine menggunakan konsep santai dan digelar di pinggir pantai.

Mereka juga menggunakan dekorasi dan busana serba putih.

Usai menggelar resepsi yang kedua, Dimas dan Nadine menggelar acara konferensi pers membicarakan tentang pernikahan yang tertutup itu.

Dilansir TribunWow.com dari Tribunnews, Dimas dan Nadine angkat bicara soal prosesi pernikahan yang digelar di Bhutan pada (5/5/2018) lalu.

Dimas dan Nadine mengaku bahwa mereka mencari tempat yang terbuka dan membuat suasana terasa lebih intim.

"Ya karena kebetulan yang menyediakan tempat terbuka, dan terus kita mau terbuka kita pilih tempat terbuka, kita juga belum pernah ke sana, bisa dibilang the best place in the world," ucap Dimas Anggara seperti yang dikutip dari Tribunnews.

Nadine Chandra Winata dan Dimas Anggara (Instagram/tisats)

Nadine mengatakan bahwa sebenarnya banyak tempat indah di bumi, namun mereka memang mencari tempat yang terbuka.