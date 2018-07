Bikin Baper, Shah Rukh Khan Ungkap Rasa Cintanya ke Katrina Kaif

BANGKAPOS.COM - Nama Shah Rukh Khan begitu populer di dunia Bollywood.

Shah Rukh Khan telah berkarir di Bollywood selama 26 tahun dan memperoleh banyak penghargaan berkat kerja kerasnya.

Meski sudah berusia 52 tahun, SRK tetap berkarya di Bollywood dengan judul film terbarunya, Zero.

Baru-baru ini, SRK mengunggah foto yang menarik perhatian warganet.

Foto tersebut berupa ungkapan rasa cintanya kepada Katrina Kaif.

Katrina Kaif adalah aktris yang beberapa kali menjadi lawan mainnya di film.

Kedekatan antara SRK dan Katrina di lokasi syuting membuat keduanya bersahabat di dunia nyata.

Ternyata, ungkapan cinta SRK kepada Katrina dalam rangka ulang tahunnya yang ke-34.

It’s @katrinakaif ’s Birthday and we all at #Zero miss her!!! Maybe I should put a picture of her from the film and send out a loud Happy Birthday wherever she is??!!

"It’s @katrinakaif ’s Birthday and we all at #Zero miss her!!! Maybe I should put a picture of her from the film and send out a loud Happy Birthday wherever she is??!!" tulis SRK.

Sebagai lanjutan ucapan ulang tahun, SRK lalu mengunggah potret Katrina dalam cuplikan film Zero.