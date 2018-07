Penuh Kontroversi dan Skandal, Inilah 5 Fakta Keluarga The Kardashian yang Terkenal

The Kardashians

BANGKAPOS.COM - The Kardashian adalah keluarga paling terkenal di dunia dengan segala kontroversi dan kekayaan yang mereka miliki.

Setelah kematian Robert Kardashian, istri dan anak-anaknya menciptakan bentuk baru dari selebriti Hollywood.

The Kardashian naik daun berkat media sosial di tahun 2010 dan mulai meraih ketenaran melalui acara reality-TV dan bisnis mereka.



Di bawah asuhan ibu Kris Jenner, Kim, Kourtney, Khloe, Rob dan putri Kris dari pernikahan keduanya, Kylie dan Kendall Jenner, mereka mengubah diri mereka dari sosialita Hollywood menjadi tokoh besar media.

Berikut ini adalah fakta-fakta dari keluarga Kardashian:

1. Memiliki banyak konroversi

Tidak hanya berlimpah dengan kekayaan, keluarga itu pun banyak memiliki kontroversi dan skandal yang justru membuat nama mereka semakin melejit.

Kehidupan masing-masing anggota mereka menjadi konsumsi publik dan menjadi sorotan.

2. Pada 2017, keluarga itu diduga menandatangani perpanjangan kontrak senilai $ 159 juta (sekitar Rp2,2 triliun)

Setelah 14 musim, reality show "Keeping Up With the Kardashians' tidak akan berhenti dalam waktu dekat.

Keluarga itu dilaporkan menandatangani kesepakatan senilai $ 159 juta untuk memperpanjang seri mereka.