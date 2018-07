Foto Bareng Ayahnya di Moskow Pakai Kostum Ini, Via Vallen Diminta Pindah ke 'Lain Hati'

Via Vallen

Instagram Via Vallen

BANGKAPOS.COM -- Artis Via Vallen, adalah satu di antara artis asal Indonesia yang menyaksikan secara langsung laga semifinal dan final Piala Dunia 2018 di Rusia. Melalui instagramnya, Via beberapa kali memamerkan momen saat ia berada di stadion ataupun sejumlah tempat di Moskow.

Setelah pertandingan final dan pesta Piala Dunia berakhir, Via Vallen tak membuang kesempatan untuk menikmati suasana Moskow.

Bersama bapaknya, Via Vallen sedang menikmati jalanan di sebuah sudut kota Moskow yang dipenuhi lampu.

Via tampak mengenakan kaus Portugal bernomor 7 bertuliskan Ronaldo.

Sedangkan bapaknya mengenakan kaus Agentina.

"Anak VS Bapak

Portugal Vs Argentina

Ronaldo Vs Messi

Jadi ceritanyaaaa papa dukung argentina dan Via dukung portugal dan berencana nonton pas semi final ( yakin banget mereka bakal lolos sampe situ )

Gak tauunyaaa kedua jagoan kita cm sampe 16 besar dan mudik di hari yang samaa pula

Tapii kita tetep berangkat dannn seneng seneeng disiniii

#worldcup2018 #worldcuptrip #likefatherlikedaughter," tulis Via Vallen.

Melihat keakaraban keduanya, wargenet memberi pujian.

___asyurah___: Papanya keren.. Jiwa muda.. Hobby bola lagi.. Nampak arif bijaksana.. Orangnya.. Jarang bokap seperti dia mau bercandaan ama anak.. #FCIB gak urutannya... France Croatie Inggris Belgia... Ada kaitan dgn 8 kan... Dikeluarkan sebelum 16 besar.. salam sejahtera.

syariah1111: senengnya ya teh @viavallen bisa liburan bareng papanya . uh jd sedih gk bs ketemu papa ku.