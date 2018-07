Habiskan Rp 8,4 Juta Per Malam, Begini Mewahnya Liburan Maia Estianty di Langkawi

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pipin Tri Anjani

BANGKAPOS.COM - Baru-baru ini, Maia Estianty menghabiskan waktu liburan di Langkawi, Malaysia.

Maia terbang ke Malaysia menggunakan jet pribadinya.

Hal tersebut diterlihat dari postingan mantan istri Ahmad Dhani ini di Instagram.

"From the mountain (Batu Malang) to the white sands of Langkawi island.

Ngeeenngggggg.... Nyupir nyupir..... ala2 simulator..

#legacy650 #langkawi2018 #malaysia #maiaestianty #diarymaia #upinthesky #upintheair #privatejet" tuliasnya

Rupanya, Maia terbang ke Malaysia usai berlibur ke Kota Malang.

Maia saat liburan ()

Seperti yang diberitakan sebelumnya, bukan kunjungan penting karena di kota Bunga itu Maia yang datang bersama penyanyi

Yuni Shara dan Meichan yang kini berubah nama menjadi Dita itu hanya untuk berwisata kuliner.

Bedanya di liburan kali ini Maia bisa merasakan duduk di kursi kendali pilot pesawat.

Tak hanya menggunakan jet pribadi, rupanya Maia juga menginap di hotel yang terbilang cukuo fantastis.

Selama di Langkawi, Maia pun menjatuhkan pilihan dengan menginap di satu hotel berbintang, yaitu The St. Regis Langkawi.