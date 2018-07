Dulu Terkenal Masakan Asam Pedasnya Tiba-tiba Restoran Ini Bangkrut, Ternyata Hal ini Terjadi

BANGKAPOS.COM - Asam pedas adalah masakan yang cukup populer di Malaysia, terutama Melaka.

Dilansir dari Wikipedia, masakan ini menggunakan berbagai jenis ikan dan hidangan laut seperti ikan tongkol, kakap, tuna, ikan kembung, gurami, dan cumi-cumi, sebagai bahan utama, yang kemudian dibumbui dengan asam jawa, cabai, dan rempah-rempah lainnya.

Tak hanya di Malaysia, asam pedas juga cukup mudah ditemukan di Indonesia, tepatnya di Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi.

Baca: Begini Nasib Waode Sofia Peserta Audisi KDI yang Diusir Iis Dahlia dan Juri Lainnya



Nah, baru-baru ini, restoran terkenal di Kota Laksamana, Melaka, sampai bangkrut gara-gara masakan asam pedasnya.

Yakni setelah seorang pelanggan menemukan belatung 'berenang' di kuah masakan asam pedas restoran tersebut, pada Juni 2018 lalu.

Pelanggan yang merasa jijik tersebut lalu merekam dan mengunggahnya ke Facebook, dan dalam sekejab langsung viral.

Dilansir dari World of Buzz, pelanggan itu sendiri diketahui sudah komplain ke pemilik restoran, namun, tidak ditanggapi serius.

Bahkan, disebutkan bahwa sang pemilik hanya menggratiskan masakan tersebut dan tidak meminta maaf ke pelanggan tersebut, seperti yang disampaikan di China Press.

Baca: Gelar 3 Finalis Puteri Indonesia 2017 Dicopot Karena Lakukan Pelanggaran Ini

Baca: Dompet Dibuka Diam-diam oleh Ibunya, Pemuda Ini Menahan Tangis Saat Tahu Apa yang Terjadi

Menurut netizen yang sudah menonton videonya, beberapa menduga jika ikan dan kuah asam pedas dimasak secara terpisah.

Jadi ada kesempatan untuk lalat bertelur di atas ikan.

“This shop used to sell very delicious Asam Pedas, and the kuah was very thick. The fish used to be fresh and not smelly. However, things have changed and I’ve stopped eating there for years,” ujar seorang netizen.