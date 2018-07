Ini Janji Denada Jika Putrinya Sembuh dari Leukemia

BANGKAPOS.COM--Penyanyi Denada membuat nazar atau janji apabila putrinya, Shakira Aurum (5), nantinya sembuh dari kanker darah atau leukemia.

Ia ingin membawa anak semata wayangnya itu ke Tanah Suci, Mekah.

"Pas mau ke Singapura (berobat), di jalan dia tanya 'Ibu pernah ke Arab enggak?' 'Aku bilang pernah'," kata Denada dalam tayangan Rumpi No Secret di saluran YouTube TransTV Official seperti dikutip Kompas.com, Jumat (20/7/2018).

Ketika itu Denada ditanya oleh pembawa acara Feni Rose tentang hal apa yang ingin ia lakukan saat Shakira berhasil melewati masa-masa sulitnya.

Putri penyanyi senior Emilia Contessa ini melanjutkan, sebenarnya bingung mengapa tiba-tiba putrinya menanyakan itu.

Meski begitu, Denada lalu mencari video Kabah di internet dan memperlihatkannya kepada Shakira.

"Aku bilang 'Nih, ibu pernah ke sini aku bilang ini tempat spesial. Shakira kalau udah sehat mau ke situ? Ibu bawa ke situ ya'. Itu yang akan aku lakukan," ujar Denada dengan mata berkaca-kaca.

Ia juga ingin putrinya tahu, walaupun saat ini belum dapat Denada sampaikan, bahwa ia akan terus mendampingi Shakira berjuang melawan kanker.

"Kalau sekarang ini aku cuma kepengin dia tahu aku betul betul menyadari betapa berat perjalanan ini buat dia secara mental dan fisik. Tapi sejak Allah titipkan dia di rahimku Allah izinkan dia lahir dari perutku, maka sejak detik itulah aku bersumpah aku tidak akan tinggalkan dia," ujar Denada.

"Semua yang bisa aku lakukan untuk terus melalui perjalanan hidup apa pun yang dia lalui. Seneng, sedih, I will be there every second," tambahnya sambil terisak.